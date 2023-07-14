عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الأدوية: نستورد 95% من مستلزمات الإنتاج

الدكتور علي عوف،
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تمس المواطن بشكل مباشر، ويطبق على الدواء في مصر آلية التسعير الجبري، مشيرا إلى أن صناعة الدواء في مصر تتضمن حزمة من التكاليف التي تتحكم في تسعير الدواء.

وأضاف علي عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”: “ نستورد أكثر من 95% من مستلزمات إنتاج الدواء من الخارج”، موضحا أن الدواء الواحد قد يكون له 30 بديل.

وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: "كنت بجيب لحماتي دواء للجلطات بـ 150 جنيه، وحاليا بجيب بديل محلي بـ 80 جنيه"، منوها بأن هناك أدوية مستوردة بها نقص كأدوية الغدة ولكن يمكن الاعتماد على البديل المحلي.

على عوف الدكتور على عوف صناعة الدواء اتحاد الغرف التجارية رئيس شعبة الأدوية شعبة الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

ترشيحاتنا

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري .. صور

قذيفة صاروخية.. محمود صابر يحرز هدف بيراميدز الرابع فى شباك طلائع الجيش

بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو

ظاهرة النينو تضرب العالم ومصر بقوة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة

انخفاض فوري في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ