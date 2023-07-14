رئيس شعبة الأدوية: نستورد 95% من مستلزمات الإنتاج

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تمس المواطن بشكل مباشر، ويطبق على الدواء في مصر آلية التسعير الجبري، مشيرا إلى أن صناعة الدواء في مصر تتضمن حزمة من التكاليف التي تتحكم في تسعير الدواء.

وأضاف علي عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”: “ نستورد أكثر من 95% من مستلزمات إنتاج الدواء من الخارج”، موضحا أن الدواء الواحد قد يكون له 30 بديل.

وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: "كنت بجيب لحماتي دواء للجلطات بـ 150 جنيه، وحاليا بجيب بديل محلي بـ 80 جنيه"، منوها بأن هناك أدوية مستوردة بها نقص كأدوية الغدة ولكن يمكن الاعتماد على البديل المحلي.