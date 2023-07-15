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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بتعليم جنوب سيناء

محمد عقل وكيل وزارة
محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم

انطلقت اليوم السبت  امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل الابتدائية  والإعدادية  والثانوية بتعليم جنوب سيناء .

وذلك في  إطار توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه اليوم  السبت الموافق 15 يوليو 2023 انطلقت  امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل(الابتدائية والإعدادية والثانوية )والشهادة الإعدادية والتعليم الفني (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) 
وأشار وكيل الوزارة أن امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من السبت الموافق 15 / 7 / 2023 حتى الأربعاء  19 / 7 / 2023 ولمدة خمسة أيام.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 22 / 7/ 2023 حتى الخميس 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي عام من السبت 15 / 7/ 2023 وتنتهي الثلاثاء 25 / 7/ 2023 م للصف الأول وتنتهي الاثنين 24 / 7/ 2023 للصف الثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني من السبت 15/ 7/ 2023 لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) وتنتهي الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي والصف الثاني فندقي) أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 /7 / 2023 م.

وكيل وزارة التعليم

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انطلاق امتحانات النقل جنوب سيناء اليوم

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