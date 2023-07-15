تعظيم الثروة الحيوانية لزيادة اللحوم والألبان.. ونواب : يجب التوسع في زراعة الأعلاف للحد من استيرادها وتوفير العملة الصعبة

نائب بالشيوخ : زراعة الأعلاف محليا تدعم زيادة الإنتاجية من اللحوم

برلمانى : لابد من تحقيق السيطرة على الأعلاف ..وبيعها بالسعر العالمى

برلمانى : تطوير المزارع يسهم في زيادة الإنتاجية ودعم المربيين

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم عدد من الباحثين ورؤساء الأقسام بمعهدي بحوث الإنتاج الحيواني، وبحوث البساتين التابعين لمركز البحوث الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها وزير الزراعة، للنهوض بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، خلال لقاءه مع الباحثين، على ضرورة تعظيم الإنتاجية سواء من الثروة الحيوانية في مصر، لزيادة انتاج مصر من اللحوم والألبان، او من محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك بالتركيز على استنباط سلالات وأصناف جديدة مصرية، ذات جودة وانتاجية عالية، ومقاومة للأمراض والآفات، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد القصير على أهمية البحوث التطبيقية، والتي تعد هي كلمة السر لعلاج كافة المشكلات، بالاستفادة منها وتطبيقها على أرص الواقع، والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة، فضلا عن سرعة اعداد قاعدة بيانات كاملة ودراسة وافية حول سلالات الماشية في العالم، وأكثرها إنتاجية سواء من الألبان أو اللحوم، واختيار الأنسب من بينها والتي تتأقلم مع البيئة المصرية، وذلك في إطار تحسين السلالات والتحسين الوراثي للماشية.

في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن أزمة التضخم العالمية وغلاء الأسعار لا سيما اللحوم، عملت علي تأكيد ضرورة تعظيم الثروة الحيوانية بما يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان.

و أكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الدولة بالفعل تعمل علي تطوير جميع المزارع الخاصة بالإنتاج الحيوانى، علاوة علي تسهيل الإجراءات اللازمة لإنشائها بالنسبة للراغبين في إطلاق مشروعاتهم المتعلقة بهذا الشأن، معقبا “ ملف الأمن الغذائي يتصدر أولويات الحكومة بالفترة الراهنة سواء كان نباتى أو حيوانى”.

دور البحوث الزراعية

و أشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أهمية تفعيل دور مركز البحوث الزراعية في التحول لسلالات وأصناف الماشية، التي تتسم بكونها عالية الإنتاجية، لافتا إلي أن هذه الأبحاث عامل مهم في تعظيم الإنتاج الحيوانى.

وأستطرد النائب : بالأونة الماضية تم استيراد 175 ألف طن لحوم ما بين الحية والمجمدة لتلبية الاستهلاك، لذا نسعى للحد من استيراد اللحوم، الأمر الذي يوفر مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، كما أن الدولة تنتهج سياسة تقليل الاستيراد بشكل عام حاليا.

وأختتم البرلمانى حديثه، قائلا " كما سيتم استغلال جزء كبير من الأراضي التى تم استصلاحها لزراعة الذرة الصفراء والشامية والأعلاف بشكل عام.

ومن جانبه، قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن أهم العوامل التي تعمل علي تعظيم إنتاج الثروة الحيوانية، هى السيطرة علي أسعار الأعلاف في مصر، ليتم التعامل علي الأقل وفقا للسعر العالمى، معقبا “ نري تراجعا ملحوظ فى أسعارها ولكن لابد من وجود حوكمة”.

قاعدة بيانات دقيقة

و أضاف “ الشوربجى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي ملف الثروة الحيوانية وفكرة زيادة انتاج اللحوم يحتاج إلي قاعدة بيانات دقيقة تهدف إلي إطلاق خطوات فعالة تحقق أهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلي أهمية توفير مدخلات الإنتاج بأسعارها العالمية سواء أعلاف أو غيرها.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة بدأت تتجه إلي الزراعات التعاقدية للعديد من المحاصيل أبرزها فول الصويا ، فضلا عن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل السمسم وعباد الشمس.

وتابع النائب : كما أن دعم مربيين الإنتاج الحيوانى من الخطوات الضرورية، وذلك من خلال توفير كافة مستلزمات الإنتاج، حتى يتم مضاعفة نشاطهم وتحفيزهم علي العمل بهذا السوق.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة إلي النهوض بالإنتاج الزراعي بشكل عام بما يحقق التنمية المستدامة.

فيما قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنه من الضروري العمل على توطين زراعة فول الصويا؛ من خلال توفير مساحات كافية لزراعته، في ظل الحاجة المستمرة إليه، وذلك باعتباره أهم أنواع أعلاف الماشية التي يتم استيرادها.

التركيز على زراعات علف الحيوان

وأشار “إمام”، فى تصريح لـ“صدى البلد”، إلى أهمية التركيز على الزراعات القائمة على علف الحيوان، وتوفيرها بمخزون كاف يلبي الاستهلاك المحلي بشكل أولى، ومن ثم التخطيط لتصدير الفائض، الأمر الذي يدعم وقف استيراد أعلاف الماشية، ويوفر للدولة العملة الصعبة التي كان يتم توجيهها لهذا الملف.

وأضاف النائب: إن فكرة توفير المنتجات التي تدخل في تصنيع الأعلاف بمواد مصرية 100%؛ هي فكرة سهلة قابلة للتطبيق دون تحديات، وتدعم أيضا التخلي عن الدولار، وتوفيرها للمربين بأسعار بسيطة، مقارنة بسعرها في حالة الاستيراد، وبالتالي ينعكس ذلك بالإيجاب على أسعار اللحوم وخفضها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من تخصيص جزء كبير لزراعة الأعلاف بمشروع الدلتا الجديدة؛ من أجل إيجاد منتج زراعي يدخل في زراعة علف الحيوان، مقترحا منح مزارع الإنتاج الحيوانى التي ستعمل بالطاقة الشمسية بدلا من استخدام السولار والجاز، قروضا مدعمة، كنوع من التحفيز.