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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرطة المرافق بالشرقية تحرر 50 ألف محضرا ضد المخالفين

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات إدارة شرطة المرافق وتعاونها الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض سيادة القانون وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لإعادة الإنضباط للشارع.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات بحرم الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتطبيق القانون على غير الملتزمين حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدن.

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من جانبه استعرض العقيد سامي اسماعيل مدير إدارة شرطة المرافق بالشرقية مجهودات الإدارة والوحدات التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء خلال الفتره من 1 / 3 /2023 حتى  15 / 7 / 2023 مشيرا إلى أنه لضمان تحقيق الانضباط بكافة شوارع مراكز ومدن المحافظة تم شن حملات مفاجئة لرصد ورفع الإشغالات وضبط المخالفات أسفرت عن تحرير 50875 محضر منها 284 محضر لمحلات مخالفة لمواعيد الغلق المحددة و18675 محضر مضبوطات لمخالفات متنوعة و25890 حالة رفع اشغالات.

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