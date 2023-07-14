تموين الشرقية: ضبط طن مخللات مجهول المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قام قطاع تموين الجنوب بحملة تموينية برئاسة عاطف عراقي و عبد الرحمن السيد عبد الرحمن من إدارة تموين مشتول السوق ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 5395 جنح مشتول السوق ضدد صاحب محل لبيع المخللات بمدينة مشتول السوق وتم التحفظ على طن مخللات مجهولة المصدر والمحضر رقم 5396 جنح مشتول السوق صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

كما تم تحرير المحضر رقم 5397 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع والمحضر رقم 5398 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق المخالفة لعدم الإمساك بشهادة صحية سارية والمحضر رقم 5399 جنح مشتول السوق ضد المواطن م .ع .ح صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لعدم الإمساك بشهادة صحية سارية.