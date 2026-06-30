صدة عالمية.. خالد الغندور يشيد بتصدي بونو أمام هولندا

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالحارس المغربي ياسين بونو، بعد تصديه لفرصة خطيرة خلال مباراة كأس العالم مع المنتخب الهولندي.

وشارك الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة لبونو وهو يلتقط الكرة بقفزة رائعة، وأرفقها بتعليق: "صدة ياسين بونو العالمية".



واصل المنتخب المغربي مشواره المميز في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه على منتخب هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر دفاعي من الجانبين، مع محاولات متبادلة دون نجاح في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الهولندي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، ليضع فريقه في المقدمة ويزيد من صعوبة مهمة المنتخب المغربي، الذي واصل الضغط والبحث عن هدف التعادل حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح المنتخب المغربي في خطف هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر عيسى ديوب، ليشعل المواجهة ويمنح أسود الأطلس فرصة جديدة لمواصلة المنافسة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستمرت الإثارة خلال الشوطين الإضافيين، إذ تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لحسم بطاقة التأهل، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف جديدة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، أظهر لاعبو المنتخب المغربي هدوءًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا، لينجحوا في الفوز بنتيجة 4-3، ويحجزوا مقعدهم في دور الـ16، بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات البطولة رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال اللقاء.