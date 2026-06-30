برلمانية: لا نريد أن تتحول دراسات مشروع مترو شبين القناطر إلى خطط مؤجلة

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، موافقتها على الاتفاقية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى مدينة شبين القناطر، مشددة على أن هذه الموافقة تأتي في إطار دعم كل المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة حياة المواطنين، مع ضرورة توافر عدد من الضمانات الأساسية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.

امتداد الخط الأول للمترو

وقالت "الصبان" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن مشروع امتداد الخط الأول للمترو يمثل أحد المشروعات التنموية المهمة، نظراً لما يحققه من خدمة لمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، فضلاً عن دوره في تخفيف التكدس المروري، وخفض معدلات الانبعاثات، وتعزيز فرص التنمية بالمناطق الواقعة على مسار الامتداد، مؤكدة أن المعارضة الوطنية الرشيدة تدعم كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ودفع جهود التنمية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الموافقة على الاتفاقية تظل موافقة مشروطة بعدة اعتبارات جوهرية، يأتي في مقدمتها التزام الحكومة بوضع جدول زمني واضح ومعلن للانتهاء من الدراسات والاستشارات الفنية والهندسية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليون يورو، مع ضرورة عدم الاكتفاء بإعداد الدراسات دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حتى لا تتحول الاتفاقية إلى مجرد خطط مؤجلة.

وشددت النائبة ولاء الصبان على أهمية أن تقدم الحكومة رؤية متكاملة وشفافة بشأن مصادر تمويل المشروع، خاصة في ظل وصول التكلفة التقديرية إلى نحو 1.74 مليار دولار، بما يضمن عدم زيادة أعباء الدين العام أو تحميل الموازنة العامة والأجيال القادمة أعباء مالية إضافية.

ودعت إلى دراسة بدائل تمويلية مستدامة، من بينها التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة، بما يحقق التوازن بين تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

وأكدت أن دعمها للاتفاقية يرتبط بضرورة سرعة التنفيذ، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في التمويل، وضمان ترجمة الدراسات إلى مشروعات واقعية تسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم مسيرة التنمية.