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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب بـالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو تجدد العهد بمواصلة البناء والتنمية

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، حملت رسائل وطنية مهمة تعكس إيمان القيادة السياسية باستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتجدد العهد مع الشعب المصري بالحفاظ على الدولة ومقدراتها.

ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة في تاريخ الوطن

وقال رشاد، في تصريحات صحفية، إن كلمة الرئيس تمثل تأكيدًا واضحًا على أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما عبرت عن الإرادة الحرة للمصريين في الحفاظ على هوية الدولة الوطنية واستعادة مسارها الصحيح، لتبدأ مرحلة جديدة من الإنجازات والتنمية الشاملة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت على مدار السنوات الماضية أنه قائد وطني شجاع، تحمل مسؤولية قيادة الدولة في واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها مصر، ونجح برؤية واضحة وإرادة قوية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وإطلاق مشروعات قومية غير مسبوقة أسهمت في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.

مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس في كلمته على مواصلة مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال مسيرة التنمية، وتعزيز قدرات الدولة في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.

وأوضح رشاد أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لوحدة المصريين وقدرتهم على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية هو نتاج تلاحم الشعب مع قيادته السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

وأكد النائب على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل والإنتاج، والاصطفاف خلف القيادة السياسية، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، من أجل استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطن.

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