إندريك يخطف الأضواء في كأس العالم: 6 أشهر غيّرت حياتي.. وأشكر أنشيلوتي على ثقته

خطف إندريك الأضواء خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما شارك بديلًا مع بداية الشوط الثاني بقرار من المدير الفني كارلو أنشيلوتي، عقب إصابة لوكاس باكيتا، ليعيش لاعب ريال مدريد الشاب واحدة من أبرز لحظاته في البطولة.

إندريك: حياتي تغيرت خلال 6 أشهر

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أعرب المهاجم البرازيلي عن سعادته بالمشاركة، قائلًا: "أنا سعيد للغاية وممتن لله، فقد كانت الأشهر الستة الماضية لا تُصدق، وشهدت تغيرًا كبيرًا في حياتي".

وأضاف: "في العام الماضي لم أكن ألعب في ريال مدريد، ثم انتقلت إليه، وأشكر الله على كل ما حدث، كما أشكر ليون كثيرًا على مساعدتي وفتح الأبواب أمامي لإظهار قدراتي والوصول إلى كأس العالم".

إشادة بثقة أنشيلوتي

ووجّه إندريك رسالة شكر إلى أنشيلوتي، مؤكدًا ثقته الكبيرة في لاعبيه، وقال: "أشكر المدير الفني كثيرًا، فهو يعرف كل شيء ويعرف ما يحتاجه الفريق، وقد أشركني بين الشوطين لمساعدتنا على تغيير مجرى المباراة وتحقيق الفوز".

يحلم بمواصلة التألق

وأكد المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا أنه يعيش حلمًا كبيرًا مع منتخب البرازيل، مشيرًا إلى أنه يركز حاليًا على مشوار "السيليساو" في كأس العالم، قبل العودة إلى صفوف ريال مدريد.

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا سعيد جدًا وأستمتع بكل لحظة مع منتخب البرازيل، وبعد انتهاء البطولة أتطلع بكل حماس للعودة إلى مدريد".