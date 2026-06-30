قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعرض فضل شاكر لجلطة في القلب l خاص
4 ثوان قد تصنع المجد.. أسرار تكتيكية مذهلة تكشف الوجه الخفي لمونديال 2026
المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة
اكتشاف عالمي جديد بجامعة المنصورة.. زواحف حلّقت في سماء مصر قبل أكثر من 95 مليون سنة
نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار
وزيرة التضامن تتابع تداعيات اندلاع حريق بعقار في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة
تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق
بالأرقام.. كيف أصبح المغرب أيقونة الكرة العربية في كأس العالم؟
تراجع بورصات الخليج العربي وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات الدوحة
قبل ما تشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
روسيا تعلن مقـ.ـتل شخصين بينهما رضيع في هجومين بمسيرات أوكرانية
أعمال شغب في أمستردام بعد خسارة هولندا أمام المغرب.. والشرطة تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في خطوة ترسم ملامح المستقبل.. القومي للترجمة وأكاديمية السادات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والثقافية

القومي للترجمة
القومي للترجمة
جمال الشرقاوي

وقع المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية برئاسة الدكتور محمد صالح هاشم، في خطوة تستهدف دعم العملية التعليمية، وتأهيل الكوادر الشابة، وتعزيز التعاون في مجالات الترجمة والتدريب والنشر الثقافي، في إطار توجهات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة جيهان زكي نحو تعزيز الشراكات المؤسسية، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في بناء الإنسان المصري.

ويأتي البروتوكول ليؤسس لشراكة فاعلة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية، من خلال إتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب الأكاديمية داخل المركز القومي للترجمة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الترجمة، إلى جانب إشراك الطلاب في أنشطة المركز بما يسهم في صقل خبراتهم العملية.

كما يتيح البروتوكول لطلاب كلية اللغات والترجمة المشاركة في ترجمة الكتب التي يطرحها المركز كمشروعات للتخرج، وذلك تحت إشراف أساتذة الكلية كلٌّ في تخصصه، بما يربط الدراسة الأكاديمية بمشروعات ترجمة حقيقية تخدم الثقافة المصرية.

ويتضمن التعاون كذلك إقامة معرض لإصدارات المركز القومي للترجمة داخل أروقة أكاديمية السادات، بما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الاطلاع على أحدث الإصدارات، ويعزز حضور الكتاب المترجم في البيئة الجامعية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الأستاذ الدكتور صالح هاشم مصطفى، رئيس جامعة عين شمس السابق، ورئيس اتحاد الجامعات العربية سابقًا، ورئيس قطاع الدراسات اللغوية بالمجلس الأعلى للجامعات حاليًا، والأستاذة الدكتورة هالة توفيق، عميدة كلية اللغات والترجمة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والدكتورة سهام محمد، وكيلة الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور علي  بديوي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، وذلك في إطار دعم التعاون بين الجانبين وتعزيز أوجه الشراكة الأكاديمية والثقافية.

ويؤكد البروتوكول حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة، وترسخ مكانة الترجمة باعتبارها جسرًا للمعرفة، وأداةً للتنمية وبناء الوعي.

المركز القومي للترجمة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي أكاديمية السادات الدكتور محمد صالح الكوادر الشابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

مصطفى شوبير

ناد فرنسي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى شوبير

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات

مستشار الرئيس للصحة

مستشار الرئيس للصحة: طفرة غير مسبوقة بالقطاع الصحي منذ ثورة 30 يونيو

سماح حسن

سماح حسن: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ الدولة وتؤكد أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد

بالصور

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد