في خطوة ترسم ملامح المستقبل.. القومي للترجمة وأكاديمية السادات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والثقافية

وقع المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية برئاسة الدكتور محمد صالح هاشم، في خطوة تستهدف دعم العملية التعليمية، وتأهيل الكوادر الشابة، وتعزيز التعاون في مجالات الترجمة والتدريب والنشر الثقافي، في إطار توجهات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة جيهان زكي نحو تعزيز الشراكات المؤسسية، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في بناء الإنسان المصري.

ويأتي البروتوكول ليؤسس لشراكة فاعلة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية، من خلال إتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب الأكاديمية داخل المركز القومي للترجمة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الترجمة، إلى جانب إشراك الطلاب في أنشطة المركز بما يسهم في صقل خبراتهم العملية.

كما يتيح البروتوكول لطلاب كلية اللغات والترجمة المشاركة في ترجمة الكتب التي يطرحها المركز كمشروعات للتخرج، وذلك تحت إشراف أساتذة الكلية كلٌّ في تخصصه، بما يربط الدراسة الأكاديمية بمشروعات ترجمة حقيقية تخدم الثقافة المصرية.

ويتضمن التعاون كذلك إقامة معرض لإصدارات المركز القومي للترجمة داخل أروقة أكاديمية السادات، بما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الاطلاع على أحدث الإصدارات، ويعزز حضور الكتاب المترجم في البيئة الجامعية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الأستاذ الدكتور صالح هاشم مصطفى، رئيس جامعة عين شمس السابق، ورئيس اتحاد الجامعات العربية سابقًا، ورئيس قطاع الدراسات اللغوية بالمجلس الأعلى للجامعات حاليًا، والأستاذة الدكتورة هالة توفيق، عميدة كلية اللغات والترجمة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والدكتورة سهام محمد، وكيلة الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور علي بديوي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، وذلك في إطار دعم التعاون بين الجانبين وتعزيز أوجه الشراكة الأكاديمية والثقافية.

ويؤكد البروتوكول حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة، وترسخ مكانة الترجمة باعتبارها جسرًا للمعرفة، وأداةً للتنمية وبناء الوعي.