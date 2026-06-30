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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي يكشف سر استبعاد نيمار أمام اليابان: لم أخلف وعدي.. وسيناريو المباراة غيّر الخطة

أنشيلوتي ونيمار
أنشيلوتي ونيمار
إسلام مقلد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أسباب عدم مشاركة نيمار في الفوز المثير على اليابان بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان يخطط للدفع بالنجم البرازيلي خلال الشوط الثاني، إلا أن مجريات اللقاء فرضت تغيير القرار.

خطة فنية تغيّرت داخل الملعب

وأوضح أنشيلوتي، في تصريحاته عقب المباراة، أن الاتفاق مع نيمار كان يقضي بمشاركته بين الدقيقتين 60 و65، لكنه فضّل الإبقاء عليه على مقاعد البدلاء بعد تحسن أداء المنتخب البرازيلي.

وقال المدرب الإيطالي: "لم أخلف وعدي مع نيمار، كنا ننتظر اللحظة المناسبة لإشراكه، لكن الفريق كان متعادلاً ويسيطر على مجريات اللعب، ولم أرغب في كسر التوازن التكتيكي الذي وصلنا إليه."

الحفاظ على التوازن كان الأولوية

وأشار أنشيلوتي إلى أن البرازيل استعادت توازنها خلال الشوط الثاني، ونجحت في فرض سيطرتها على المباراة، وهو ما دفعه للإبقاء على التشكيلة الأساسية دون إجراء التبديل المخطط له.

وأضاف: "المنتخب تحسن كثيرًا بعد العودة في النتيجة، لذلك فضلت استمرار نفس العناصر داخل الملعب."

إشادة بعمق قائمة السامبا

واختتم مدرب البرازيل تصريحاته بالإشادة بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها قائمة المنتخب، مؤكدًا أن وفرة البدائل تمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة في التعامل مع مختلف سيناريوهات المباريات.

وقال: "نملك دكة بدلاء قوية وخيارات متعددة، وهذا ما يمنحنا حلولًا مناسبة في كل الظروف."

وكان منتخب البرازيل قد قلب تأخره أمام اليابان إلى فوز قاتل في اللحظات الأخيرة، ليواصل مشواره في بطولة كأس العالم 2026.

كارلو أنشيلوتي أنشيلوتي منتخب البرازيل البرازيل كأس العالم 2026 كأس العالم اليابان

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