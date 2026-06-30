بعد فوز البرازيل.. أنشيلوتي يكشف سبب رد فعله الغريب في لقطة إنسانية

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، عن سبب عدم احتفاله بشكل كبير وبقوة رغم فوز السامبا المتأخر قبيل نهاية مباراة اليابان.



وقال أنشيلوتي في رده بشأن عدم الاحتفال بقوة عقب حسم التأهل: "سألني الناس لماذا لم أحتفل، لكن كرة القدم أيضاً تقوم على الاحترام. نعم، كنا سعداء بالفوز، لكنني نظرت إلى الفريق الياباني ورأيته قد بذل كل ما في وسعه".

وأضاف: "قد قاتلوا بشجاعة لا تُصدق، وأنا أعرف تماماً مدى ألم هزيمة كهذه".

وأكمل: "بالطبع احتفلتُ في داخلي لأنها مسؤوليتي تجاه البرازيل، وكان التأهل هدفنا. لكنني في عالم كرة القدم منذ سنوات عديدة، وقد عشتُ مرارة النصر ومرارة الهزيمة".

وتابع: "أحياناً يكون أفضل احترام للخصم هو التواضع في أهم لحظاتك. قد جعلنا اليابانيون نعاني لمدة 95 دقيقة. لقد استحقوا احترامنا، لا احتفالات مبالغ فيها. تأهلت البرازيل، لكننا نعلم أنه يجب علينا التحسن. الليلة نحتفل بالتأهل، لكن غداً سنعود إلى العمل لأن كأس العالم ستزداد صعوبة من الآن فصاعداً".

وقد تأهل منتخب البرازيل لدور 16 ببطولة كأس العالم بعد الفوز على اليابان، بهدفين مقابل هدف في ريمونتادا مثيرة.