أحمد صالح: بيزيرا كان يستحق التواجد فى قائمة البرازيل بكأس العالم

كشف أحمد صالح نجم نادى الزمالك السابق، إن البرازيلى خوان ألفينا بيزيرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كان يستحق التواجد فى قائمة السيليساو المشاركة فى بطولة كأس العالم 2026 المقامة بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد صالح فى تصريحات لبرنامج «البريمو»، عبر فضائية TeN: "خوان بيزيرا أفضل لاعب فى الدورى الممتاز ولعب دوراً كبيراً فى تتويج الزمالك ببطولة الدورى خلال الموسم المنصرم، وأرى أنه كان يستحق التواجد مع المنتخب البرازيلى فى كأس العالم الجارى".

وأضاف ؛" خاصةً أن منتخب السامبا يعانى فى مركز الجناح الهجومى بعد إصابة رافينيا، كما أن نيمار غير جاهز فنياّ وبدنياً، ولذلك كنت أتمنى أن يتواجد خوان بيزيرا فى قائمة البرازيل".



وقد حقق المنتخب البرازيلى فوزاً ثميناً على نظيره اليابانى بهدفين مقابل هدف فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم، ليتأهل السامبا إلى دور الستة عشر.