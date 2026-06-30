من الأوبرا إلى قصور الثقافة.. مسارات جديدة للتعاون بين مصر والنمسا

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، السيد جورج بوستينجر، سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالزمالك؛ لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الثقافي المشترك بين مصر والنمسا، وذلك بحضورالسيدة دانييلا هيرتا، نائب سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة إيريني فوستر.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من ملفات التعاون الفني والعملي المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التنسيق لتعاون فني مرتقب بين أوبرا فيينا ودار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفني القادم، إلى جانب بحث أطر التبادل في مجال الفنون التشكيلية، والتعاون بين المتاحف الفنية في البلدين، والتعريف بالمقتنيات المتفردة التي تعكس ثراء الحراك التشكيلي المصري منذ جيل الرواد.

كما تناول الجانبان فتح سبل تعاون جديدة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى بحث إمكانية ابتعاث عدد من موظفي وكوادر وزارة الثقافة إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث النظم العالمية في إدارة المنظومات الثقافية، وذلك من خلال بروتوكول تعاون مشترك من المقرر توقيعه رسمياً بين الجانبين في غضون الأسابيع المقبلة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الثقافة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والنمسا، لاسيما في المجالات الإبداعية والفنية، مشيرة إلى أهمية استثمار هذه اللقاءات لإجراء حوار بناء يسهم في تعزيز الروابط الثقافية، وتوسيع آفاق العمل المشترك بين الوزارة والجانب النمساوي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أعرب سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حرص بلاده على دفع وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، مؤكداً تطلع الجانب النمساوي إلى تفعيل هذه المشروعات والتبادلات الفنية التي تعكس القيمة الحضارية العريقة لكلا البلدين.