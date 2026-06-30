توصية برلمانية بتحمل الدولة 7ملايين جنيه لتوصيل الغاز لـ936 أسرة بمثلث ماسبيرو

أوصت لجنة الطاقة بمجلس النواب وزارة البترول “شركة إيجاس” بمخاطبه وزارة المالية لتدبير المبلغ المالي المطلوب لتوصيل الغاز لوحدات مثلث ماسبيرو والمقدر بنحو 7 مليون جنيه لسكان تلك الوحدات وعددهم 10 عمارات سكنية.

كما أوصت بعرض الأمر علي مجلس الوزراء لاحقيتهم باعتبار ان مشروع مثلث ماسبيرو من المشروعات التي أنتجتها الدولة المصرية.

كانت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسه طارق الملا ناقشت أمس طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي نائب بولاق أبو العلا وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن قيام وزراه البترول بتوصيل الغاز الطبيعي لعمارات مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبوالعلا بنظام خدمة العملاء وليس بنظام التقسيط المتبع في الحالات الاسر المتوسطة والفقيرة.

وقال النائب راضي، ان هناك 936 أسرة أغلبهم من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات من أصحاب تلك الوحدات السكنية والمعروفة بالسكن البديل حيث ان تلك الأسر عادوا لمنازلهم بعد قيام الدولة ببناء وحدات سكنيه لهم وعودتهم في نفس المكان وتم تسكينهم في 10 عمارات.

وطالب النائب بتوصيل الغاز لهم بنظام التقسيط نظرا لظروفهم .

وأشار النائب إلي أنه بعد عودة أهالي منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا إلى مساكنهم رفضت الحكومة توصيل الغاز لهم بنظام التقسيط الأمر الذي يجعلهم لا يعيشون معيشة كريمة تليق بهم بعد معاناة بسبب طول فترة بناء السكن البديل.