وليد عبداللطيف: أتوقع وصول مباراة أستراليا لوقت إضافي

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر يمتلك البدائل القادرة على تعويض الغيابات أمام أستراليا، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة وتوقعه امتدادها إلى الوقت الإضافي.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "منتخب مصر يمتلك بدائل على مقاعد البدلاء قادرة على تعويض الغيابات أمام أستراليا".

وأضاف: "المنتخب الأسترالي يمتلك خط دفاع قويًا بفضل أطوال لاعبيه، إلى جانب مهاجم مميز وجناحين يتمتعان بالسرعة".

وتابع: "أستراليا ستترك الاستحواذ لمنتخب مصر، وستعتمد على التحولات الهجومية وسرعات ثلاثي الهجوم، كما أن الكرات الثابتة ستكون سلاحًا خطيرًا، وهو ما ظهر خلال مباراة إيران".

وأشار إلى أن المباراة تحتاج لوجود عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح في التشكيل الأساسي، مع وجود إمام عاشور خلفهم، بينما يكون أحمد مصطفى "زيزو" على مقاعد البدلاء.

وأوضح: "حسام حسن مطالب بالموازنة بين التشكيل والتغييرات، مع وضع احتمال امتداد المباراة إلى 120 دقيقة في حساباته".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن تمتد المباراة إلى الوقت الإضافي، لكن منتخب مصر سيحسم التأهل، كما أن عمر مرموش يمتلك إمكانيات كبيرة، ويقدم كل شيء داخل الملعب، لكنه يحتاج إلى استغلال قدراته بصورة أفضل في الثلث الهجومي وتسجيل الأهداف".