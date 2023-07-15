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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حكم إعدام ضد اثنين من الدببة يثير الجدل في إيطاليا

حملة الدفاع عن اثنين
حملة الدفاع عن اثنين من الدببة

استجابت محكمة عليا في روما لمطالب المدافعين عن الحيوان، عبر تعليق حكمًا بالإعدام بحق اثنين من الدببة في شمال إيطاليا، وذلك لدعم استئناف قدمه نشطاء في مجال حقوق الحيوان.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ترجع الواقعة حين تم القبض على إحدى الدببة، وهي أنثى تبلغ من العمر 17 عامًا تدعى JJ4، بعد أن قتلت العداءة أندريا بابي في جبال الألب، فيما هاجم الدب الآخر، المعروف باسم MJ5، متنزهًا في نفس المنطقة قبل أسابيع.

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وأعرب مجلس الدولة الإيطالي عن عدم رضاه عن حكم الذبح، مشيرًا إلى أنه يبدو غير متناسب ولا يتفق مع القواعد الوطنية. وسيتم إحالة القضية الآن إلى محكمة محلية للاستئناف النهائي بحلول نهاية العام.

قصة حكم إعدام ضد دب 

وعندما تم القبض على الدب JJ4 في أبريل، صرح حاكم المقاطعة، ماوريتسيو فوجاتي، بأنه كان يرغب في قتل الدب على الفور. وكانت بابي، البالغة من العمر 26 عامًا، أول إيطالية تُعرف بأنها قتلت على يد دب منذ سنوات، حيث كانت تجري على منحدرات جبل بيلر فوق بلدة كالديس عندما تعرضت للهجوم.

وتم نقل JJ4 إلى مركز رعاية الحيوانات بالقرب من مدينة ترينتو، ولكن الدب MJ5 لا يزال يتجول بحرية في سلسلة جبال Brenta Dolomites حتى الآن، بعد أن هاجم متنزهًا يبلغ من العمر 39 عامًا في مارس.

تراجع إيطاليا عن إعدام دب

وجدت محكمة عليا في روما يوم الجمعة أن حكم الذبح الصادر بحق الدببة JJ4 وMJ5 كان غير متناسب. وقال القضاة إن الدببة البنية تندرج تحت حماية اتفاقية برن لعام 1979 بشأن الحياة البرية.

وتولت مجموعات رعاية الحيوانات قضية الدببة وطالبت بإيجاد بديل للذبح، مثل إنشاء محمية في منطقة ترينتينو. وعلقت المحكمة الإدارية المحلية الأمر حتى ديسمبر القادم للسماح بتقديم مزيد من الأدلة ولمجموعات حقوق الحيوان لإيجاد بديل للذبح.

وعبر وزير البيئة الإيطالي عن معارضته لعملية الإعدام، كما وافقت السلطات في رومانيا على استضافة JJ4 في ملاذ آمن للدببة البنية، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، بعد إنقاذها.

الحياة البرية الحيوانات إيطاليا

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