فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

الدّيسم

أظهر مقطع فيديو لاقي انتشارا عبر تطبيق “تيك توك” تصرف مذهل جميع بين أثني دب وطفلها الدّيسم فوق سياج خشبي في منزل، جنوب كاليفورنيا بأمريكا.

كشف مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الاثنين، الدب الأم تسحب طفلها الدّيسم لأعلى بطريقة طريفة فوق سور في لوس أنجلوس.

دب وديسمها

بين الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الـ 10 دقائق كيف رفعت أنثي الدب ديسمها عدة أقدام في الهواء متأرجحا من جانب إلى آخر قبل أن يصطدم بالسياج الخشبي ويبدأ في القيام بالرحلة على الجانب الآخر.

وكانت أم الدب تجلس عند نقطة واحدة فوق السياج ونصف جسدها على جانب والنصف الآخر يحاول سحب الديسم.

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