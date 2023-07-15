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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء الدورة الـ 4 لرفع مهارات الشباب بالإنجليزية في مديرية العمل بالسويس

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس عن بدء  الدورة الرابعة لبرنامج مهارات اللغة الانجليزية بالتعاون مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في اللغة الانجليزية بالسويس ، وذلك ضمن جهود المديرية فى تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير دورات وبرامج تدريبية مُستحدثة على المِهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الداخلى والخارجى .

وقال حاتم جاد الرب ، مدير المديرية :  إنه فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بشأن توفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة والتى تحتاجها منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتدريب الشباب عليها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 –2024 ،وتحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأضاف مدير المديرية؛ أن الدورة بدأت  يوم الأحد الماضي 9 يوليو الجاري، وبحضور 45 متدرباً، مما يعكس الإقبال الكبير من شباب وفتيات السويس علي حضور البرنامج التدريبي المجاني بمركز التدريب المهني  النموذجي بالسويس التابع للمديرية ، مشيراً إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الإلتحاق بالدورات التدريبية التى توفرها المديرية مجاناً لأبناء المحافظة والمقيمين فيها  من خلال التسجيل فى مراكز التدريب أو من خلال ادارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية .

 

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