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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد صفقة ديكلان رايس .. قائمة أغلى اللاعبين الإنجليز على مر التاريخ

ديكلان رايس
ديكلان رايس

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن تعاقده مع ديكلان رايس في صفقة انتقال قاسية، قادمًا من وست هام يونايتد.

الصفقة كلفت خزائن أرسنال مبلغ يقارب 105 مليون جنيه إسترليني، ما يساوي 122 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب بريطاني في تاريخ اللعبة.

ديكلان رايس ليس اللاعب الأغلى في الدوري الإنجليزي، فهو يحتل المركز الثاني خلف صفقة انتقال الأرجنتيني إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي قادمًا من بنفيكا، لكنه أغلى لاعب بريطاني في اللعبة.

وتخطى رايس، جاك جيريليش الذي انتقل إلى مانشستر سيتي صيف عام 2021، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 117.5 مليون يورو.

وفي هذا التقرير، نستعرض قائمة أغلى اللاعبين البريطانيين عامة والإنجليز خاصة.

1- ديكلان رايس من وست هام إلى أرسنال بـ 122 مليون يورو

2- جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي بـ 117.5 مليون يورو

3-جود بيلينجهام من بورسيا دورتموند إلى ريال مدريد مقابل 103 مليون يورو.

4- هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 87 مليون يورو

5- جادون سانشو من بورسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

6- ماسون ماونت من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد مقابل 64 مليون يورو

7- رحيم ستيرلينج من ليفربول إلى مانشستر سيتي مقابل 63 مليون يورو

8- بنجامين وايت من برايتون إلى أرسنال مقابل 58 مليون يورو

9- رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي إلى تشيلسي مقابل 56 مليون يورو

10 - جون ستونز من إيفرتون إلى مانشستر سيتي مقابل 55.6 مليون يورو.

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