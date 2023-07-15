شركات السياحة: يجب زيادة الوعي بثقافة التعامل مع السائح

أكد إيهاب عبد العال عضو غرفة شركات السياحة، أن المتخصصين ينظرون إلى السياحة على أنها صناعة وليست خدمة ترفيهية .

قال إيهاب عبدالعال في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المواطن العادي لا يتعامل مع السياحة كصناعة".

أضاف إيهاب عبد العال:" السائح عندما يأتي إلى مصر يتعامل مع المواطن العادي ونحتاج إلى زيادة التوعية بثقافة التعامل مع السائح ".

وتابع إيهاب عبد العال:" مازال هناك بطء في إنهاء إجراءات السائحين في المطارات والنقاط الأمنية".

أكمل إيهاب عبد العال:" السياحة تشتبك مع وزارة المالية التي تفرض رسوم وضرائب على الشركات والفنادق والمحال السياحية دون سابق إنذار ".

