خبير يكشف تأثير مهرجان العلمين الجديدة سياحيًا .. فيديو

‏قال محمد فاروق الخبير السياحي، إنه في غاية السعادة بهذه البداية الموفقة جدا من مدينة العلمين الجديدة بإقامة مهرجان العلمين على أرضها، كمقصد سياحي مهم للقطاع الخاص للترويج لزيارته.

‏وتابع فارق خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه البداية قوية ومؤثرة بشكل كبير على السوق المحلي وهذا ينعكس بالإيجاب على الأسواق الإقليمية وهذا هو المستهدف الثاني بعد السوق المحلي.

فنادق العلمين الجديدة

وأضاف أن بالتالي هذا سيكون له تأثير على الشتاء القادم بالنسبة لهذه المحطة لأن هناك كمية فنادق كبيرة مؤخرا افتتحت في منطقة العلمين وأصبح هناك سعة فندقية متميزة لابد أن تعمل في الصيف والشتاء.