تعرف على الأجواء وأبرز الفعاليات من مهرجان العلمين الجديدة الترفيهي.. فيديو

‏قالت ميرفت المليجي مراسلة فضائية إكسترا نيوز، أن الأجواء في مدينة العلمين الجديدة أجواء مختلفة من لحظة وصولك إلى مدينة العلمين ستشعر أن الأجواء كلها اختلفت.



‏وتابعت ميرفت المليجي خلال لقائها عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن منذ بداية الدخول إلى مدينة العلمين ستجد مدينة منظمة وبها كل احتياجات الأسرة في فترة الصيف والمدينة بها لوحات إرشادية التي ستساعدك على الوصول إلى أي مكان.

مهرجان العلمين الجديدة

وأضافت مراسة اكسرا نيوز أن مهرجان العلمين الجديدة الذي بدأ منذ يومين وهذا يومه الثالث يوجد به فعاليات كثيرة منذ الصباح حتى المساء سواء الكره الشاطئية او الألعاب الترفيهية والحفلات الموسيقية ويوجد أنشطة للأطفال وكبار السن.