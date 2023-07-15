مهرجان العلمين الجديدة.. الكابيتانو يواجه محمد فضل بنهائي الكرة الشاطئية

نقلا عن فضائية القاهرة الإخبارية، ‏تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم فهناك مسابقة للكرة الشاطئية التي يشارك فيها نجوم وأبطال العصر الذهبي للكرة المصرية.



‏وتابع التقرير، أن اليوم سيكون تكملة المباريات التي بدأت بالأمس وسيكون هناك مباراتين الأولى ستكون لتحديد المركز الثالث والرابع بين فريق أحمد حسن بقيادة الكابتن أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق ومعه الكابتن عصام الحضري والفريق الثاني سيكون بقيادة الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق ومعه شادي محمد.

الكابيتانو حسام غالي



‏وأضاف أما المباراة النهائية ستقام اليوم في البطولة بين الكابيتانو حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق و الكابتن محمد فضل.