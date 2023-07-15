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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حطب: بعثة مصر في دورة الألعاب العربية حققت ما وعدنا به

هشام حطب
هشام حطب

أشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ببعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب العربية بالجزائر والتي حققت 13 ميدالية متنوعه بينهم 12 ميدالية ذهب وميدالية فضه بعد المشاركة بثمانية لاعبين فقط في ألعاب القوى ورفع الأثقال. 
وقال المهندس هشام حطب ، قررنا المشاركة في دورة الألعاب العربية ببعثة رمزية في ألعاب القوى ورفع الأثقال وذلك بعد دراسة المشاركة من كافة الجوانب الفنية والمالية خاصة بعد قرار اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية بإلغاء بعض الرياضات وتقليص الموازين في رياضات أخرى. 
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، قرار المشاركة كان بناء على دراسة للمشاركين وأن البعثة التي ستشارك ستنافس على الميدالية الذهب وهو ما حدث حيث حصد 8 لاعبين فقط 12 ميدالية ذهب وميدالية فضه وهو ما تعهدت به اللجنة الأولمبية المصرية في قرار المشاركة. 
وأشار المهندس هشام حطب ، لدينا خطط ننفذها لتجهيز وتأهيل لاعبينا من أجل دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في أكرا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالتعاون والمتابعة مع الاتحادات الرياضية والمشاركة في البطولات يكون وفقا للمعايير التي يتم وضعها والاستفادة التي يحققها لاعبينا من المشاركة في البطولات الخارجيه. 
وختم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أشكر بعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب العربية بالجزائر على تحقيق المطلوب والتواجد المصري في جميع المحافل ورفع راية مصر دائما.

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