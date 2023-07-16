يا فرحة ما تمت.. رحلة المصيف لـ21 شخص تتحول إلى مأساة.. أسماء

حزم المصطافون الذين بلغ عددهم 21 شخصا أمتعتهم، استعداد للاستمتاع بأجواء المصيف في الساحل الشمالي، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر لحظة الوصول للاستمتاع بأجواء المصيف، إلا أن الرياح جاءت بما لم تشتهي به السفن وانقلب الميني باص الذى كانوا يستقلونه، وبدلا من الذهاب إلى المصيف تحولت وجهتهم إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

أصيب 21 شخصا بإصابات متنوعة في حادث انقلاب مينى باص بطريق الساحل الشمالي وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين.

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب مينى باص أمام بوابة مارينا 3 بالساحل الشمالى.

واستقبلت مستشفى العلمين كل من ، صابر محمود محمد ٤٥ عاما من محافظة البحيرة كسر مفتوح بالساق اليمني ، محمد محمود غياتي ٤٣ عاما من محافظة البحيرة جرح باليد ايسري. كدمات وسحجات ،محمود محمد محمود ٩ أعوام من محافظة البحيرة جرح وكسر متهتك بالذراع الايسر ، هنا كارم محمود 5 أعوام من محافظة البحيره جرح متهتك بالساق اليمني ، سهام حسن محمد ٣٥ عاما من محافظة البحيرة كدمه بالظهر ،نهي محمد سليمان ٣٨ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، كارم محمود غياتي ٤٧ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، الاء محمود حسن 12 عاما من محافظة البحيره جرح بالظهر.

أسماء محمود محمد ٣٥ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، محمد وائل محمود ١١ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، رضوي محمد محمود ١٥ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ،رحمه محمد محمود 15 عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، عمر كارم محمود ١٣ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، رحاب عبدالحميد عبدربه ٣٣ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، شروق صابر محمود ١٣ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، احمد محمد حسين ١١ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، دينا صابر محمود ٦ أعوام من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، محمد محمود حسين 10 أعوام من محافظة البحيره كدمات وسحجات بالجسم .

محمود حسن بيومي ٤٢ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، اسماء وائل محمود ١١ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، شهد وائل محمود ١٢ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، عمر كارم محمود 8 أعوام من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم.