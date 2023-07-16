ليبيا.. استئناف إنتاج النفط في حقل الفيل

قال مهندسا نفط بحقل الفيل الليبي، اليوم الأحد، إن تشغيل الحقل استؤنف مساء السبت، بعد أن أغلقه محتجون الخميس، في أعقاب احتجاز وزير المالية في الحكومة السابقة.

ويبلغ إنتاج حقل الفيل 70 ألف برميل يوميًا، وتديره شركة "مليتة للنفط والغاز" في إطار مشروع مشترك بين "المؤسسة الوطنية للنفط" وشركة "إيني" الإيطالية.

يأتي هذا بعدما أعلن السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي، مساء السبت أنه تم إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، المتحدر من هذه القبيلة، والذي أشعل اعتقاله أزمة أدت لإغلاق حقول نفطية في ليبيا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية، أضاف الحليق أن إطلاق سراح بومطاري جاء بطلب من النائب العام.

من جهته ذكر تلفزيون "ليبيا الأحرار" السبت أن النيابة العامة تسلمت بومطاري من جهاز الأمن الداخلي بعد أيام من احتجازه في طرابلس. ونقل التلفزيون عن مكتب النائب العام القول إنه جرى تسليم بومطاري لذويه.

وكان زعيم قبيلة الزوي قد قال في وقت سابق إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 أيام الخميس احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة لدى قيامه بزيارة العاصمة طرابلس.