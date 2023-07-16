البلجيكي سفين فاندنبروك مديرًا فنيًا لـ شباب بلوزداد الجزائري

أعلن مهدي رابحي، رئيس نادي شباب بلوزداد الجزائري، تعيين البلجيكي سفين فاندنبروك، مديرًا فنيًا للفريق الأول، في الموسم المقبل 2022-2023.

وقال رابحي في تصريحات لصحيفة النهار الجزائرية:"اتفقنا مع سيفين فاندبروك على تدريب الفريق لمدة عام واحد، والمدرب تقبل شروطنا وننتظرمنه الكثير".

وأضاف:" لا يوجد مدرب ولد متوجا بالألقاب، حتى المدربين الذي فازوا بكأس إفريقيا لم يلدو من أجلها، فاندنبروك يملك خبرة كبيرة ودرب فريق الجار إلى جانب سيمبا”

واختتم:" فاندنبروك حقق ألقاب محلية، ووصل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشعرت أنه مرتاح بتولي تدريب شباب بلوزداد".

وانتهت مسيرة فاندنبروك مع الوداد المغربي، بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، ولقب الدوري المغربي بفارق نقطة لصالح الجيش الملكي، ووداع كأس العرش المغربي من نصف النهائي على يد الرجاء".