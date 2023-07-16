علاء عبد العال يوضح حقيقة تصريحاته بشأن جماهير أسوان ويشكر حرس الحدود

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، أن نادي حرس الحدود خاض مباراة غزل المحلة الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بشرف كبير، لذلك استطاع الفوز على المحلة وتغيير موقف فريقه فى مسابقة الدوري الممتاز، وحسم البقاء.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات إذاعية عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق :" فريق حرس الحدود مميز وقدم مباراة أمام غزل المحلة كبيرة، واللعب بشرف كبير واستطاعوا تغيير كل شئ فى صراع الهبوط، أنا خضت مباراة أمام الحرس فى الدوري وانتهت بالتعادل وأضاعوا علينا نقتطين، ولكن هم بيلعبوا من أجل اسم فريقهم، وأوجه لهم التحية.

وأضاف علاء عبد العال:" أنا لم أهاجم حضور جماهير أسوان المباراة الأخيرة فى الدوري، ولكن كان طلبي أن المباراة يحضرها فقط العدد المسموح به من قبل رابطة الأندية وليس السعة كاملة، وفى مباراة الإسماعيلي الجماهير حضرت بشكل كامل أيضًا.