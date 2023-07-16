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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق دورة مرصد الأزهر "اعرف أكثر" لطلاب التعليم ما قبل الجامعي.. صور

صدى البلد

انطلقت اليوم الأحد أولى محاضرات الدورة التدريبية "اعرف أكثر"  Know More، التي ينظمها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، والمقرر انتهاؤها الأربعاء الموافق ١٩ من يوليو.

وفي اليوم الأول من الدورة الصيفية تعرف الطلاب في المحاضرة الأولى التي ألقاها دكتور أسامة رسلان -مشرف وحدة الرصد باللغة الإنجليزية بالمرصد- على علاقة الإنسان بخالقه؛ إذ تعرف الطلاب على المقصود بـ"الإسلام" والأصل اللغوي له ومشتقاته، وما يحققه من سلام نفسي على المستوى الفردي، والخارجي البشري، فضلًا عن أركان الإسلام من حيث المعنى والضوابط المعمول بها مثل شرط الطهارة في الصلاة وعدد الركعات، مع بيان الفرق بين الصدقة والزكاة وشروطها والهدف منها.
 

واستكمالًا للفكرة العامة بأولى محاضرات "اعرف أكثر"، قام الأستاذ الحسن البخاري -صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي- بتعريف صفات الله وأسمائه الحسنى، وكذلك المقصود بأركان الإيمان، فضلًا عن الإجابة على الأسئلة التي شغلت تفكير الطلاب مثل سؤال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وغيره من أسئلة قدم لها المحاضرون إجابات وافية.

ومن المقرر أن تستكمل الدورة محاضراتها غدًا الاثنين، بمحاضرتين موضوعهما مقاصد التشريع ويحاضر بها الأستاذ محمد عبودة المعيد بكلية الدعوة الإسلامية، والدين المعاملة وتقدمها دكتورة عزة رمضان أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.
 

وتقام المحاضرات بمبنى مرصد الأزهر في مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، علمًا بأن التدريب يستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا لتعريفهم على موقف الإسلام من القضايا الفكرية المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة الشائعات، فضلًا عن ترسيخ قيم السلام والعيش المشترك لديهم.

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مرصد الأزهر التطرف التعليم

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