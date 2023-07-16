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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين لم تقدم ردا مشجعا حتى الآن بشأن التفاهم المشترك مع مجموعة العشرين

صدى البلد

قال مصدر مطلع يوم الأحد إن الصين لم تقدم ردا مشجعا حتى الآن بشأن التوصل إلى تفاهم مشترك مع مجموعة العشرين بشأن قضية إعادة هيكلة ديون الدول المعرضة للخطر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن دول مجموعة العشرين ليست حريصة أيضًا على قاعدة مقاس واحد يناسب الجميع لإعادة هيكلة ديون هذه الدول.

يجتمع القادة الماليون من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية في جانديناغار بالهند خلال اليومين المقبلين لمناقشة ، من بين أمور أخرى ، معالجة ديون البلدان بموجب ما يسمى بالإطار المشترك - وهي مبادرة من مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة على تأخير سداد ديونها. .

في الشهر الماضي ، أبرمت زامبيا صفقة لإعادة هيكلة 6.3 مليار دولار من الديون المستحقة لحكومات في الخارج بما في ذلك الصين ، في ما كان يُنظر إليه على أنه اختراق للدول الضعيفة في أزمة.

إعادة هيكلة الديون المستحقة زامبيا سداد ديونها سداد ديون

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