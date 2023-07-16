مشاجرة بين 3 أشخاص تسفر عن تحطم زجاج أتوبيس بمدينة نصر

وقعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمدينة نصر أسفرت عن تحطيم أتوبيس تابع لاحدى الشركات ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفى المشاجرة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحــــص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين وبين أخر جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمون بالقاهرة بسبب خلافات بينهم تطورت لتبادلهم إلقاء الحجـــارة، نتج عن ذلك كسر زجاج أتوبيس تابع لإحدى الشركات تصادف تواجده بمحل البلاغ ، أمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة .

وبمواجهتهـــم أيدوا ما جاء بالفحص ، وإتهم قائد "الأتوبيس" سالف الذكر بإحداث التلفيات المشار إليها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.