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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب كرسي.. مشاجرة بين ركاب طائرة إسبانية

مشاجرة بين ركاب طائرة
مشاجرة بين ركاب طائرة اسبانية بسبب كرسي

أقدم راكب طائرة غاضب على ضرب راكب آخر بسبب إمالة ظهره عليه في مشاجرة الاغرب من نوعها.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، وقع الحادث في رحلة جوية من هافانا ، كوبا إلى مدريد ، بإسبانيا ، حين  اشتدت حدة الأمور حيث اضطر الطيار إلى فتح علامة حزام الأمان مع اندلاع مشاجرة.

بدأ الجدل بين الراكبين، بعد ان مال أحدهما بكرسيه عليه، ليشعر الراكب الاخر، بعدم الراحة ويدخل في شجار معه.

مشاجرة بين ركاب طائرة اسبانية بسبب كرسي

وقال شاهد عيان يُدعى جوش: “قبل أن تغادر عربة المشروبات المطبخ ، قام إسباني عشريني بإمالة ظهر الكرسي كما فعل ركاب آخرون” ، مضيفاً ان الراكب الذي يجلس خلف المقعد شعر بالاستياء جراء ما فعله الراكب الاخر.

وأوضح الشاهد، ان الراكبين دخلا في شجار فيما بينهما، حاول مضيفو الطائرة وركابها فضه.

مشاجرة طائرة راكب راكب طائرة رحلة جوية

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