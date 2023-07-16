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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاركة كويتية فعالة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب

تشارك وزارة الإعلام الكويتية بجناح كبير في فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته حتي ٢٦ من يوليو الحالي بحضور ممثلي  أكثر  من 70 جهة رسمية ودار نشر مصرية وعربية.

ويقام على هامش المعرض  برنامج ثقافي متكامل يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات تتنوع ما بين الندوات  والمحاضرات وورش العمل والجلسات الحوارية المتخصصة.

واكد ممثل وزارة الإعلام الكويتية في المعرض طلال المشيطي، أهمية التواجد والمشاركة في هذا المحفل الدولي الكبير  الذي يعد فرصة لعرض الاصدارات الكويتية وابراز عمق وثراء وتنوع الإنتاج الفكري والمعرفي في البلاد مشيرا إلي الإقبال المتزايد من الشباب بصفة خاصة على المطبوعات الدورية التي تتميز بها الكويت وفي مقدمتها عالم الفكر وعالم المعرفة ومجلة العربي والعربي الصغير ومجلة الكويت إضافة الي الإصدارات التي تتناول ملامح النهضة الثقافية والاقتصادية التي تشهدها البلاد .

الجلسات الحوارية اعلام الكويت معرض الإسكندرية الدولي للكتاب معرض مكتبة الاسكندرية معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب وزارة الاعلام الكويتية

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