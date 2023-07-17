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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صاحبة إحدى مشكلات الوصاية: الناس اللي بتتعامل مع المجلس الحسبي ظروفها صعبة

غادة غزال
غادة غزال

قالت الدكتورة غادة غزال، صاحبة إحدى المشكلات بسبب الوصاية، إن أصعب شئ في التعامل مع المجلس الحسبي هو الإجراءات، مؤكدة على صعوبتها و تعقيدها.

وأوضحت "غزال"، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الإجراءات طويلة و صعبة خاصة على كبار السن، مضيفة: "كل الناس اللي بتتعامل مع المجلس الحسبي ظروفها صعبة".

وأضافت "غزال"، أن الأرامل و المطلقات و الأهالي الفاقدة لأشخاص من عائلتهم، هم أكثر من يتعاملوا مع المجلس الحسبي، على الأقل يجب أن يكون هناك مراعاة  إنسانية وآدمية في هذه الإجراءات.

طفل ذوي الهمم لا يحتاج عربية أو شقة

وأشارت، إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة من حقه أن يأخذ نفس الرعاية التي تعود عليها، معقبة: " طفل ذوي الهمم مش محتاج عربية ولا شقة لكنه أولى أن تصرف الفلوس في تعليمه و علاجه".

 

 

 

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