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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس في نيروبى أكدت قدرة مصر على مواجهة تحديات إفريقيا

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي التى انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي مشيرة إلى أن كلمة الرئيس السيسى أكدت الاهتمام الكبير من مصر لمواجهة المشكلات والتحديات خاصة الاقتصادية التى تواجه دول القارة السمراء.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم إن الرئيس السيسى وعلى مدى العشر سنوات الماضية يحرص دائما على مساندة ودعم مصر للأشقاء الأفارقة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن مواصلة الارتقاء بقدرات القارة لتنفيذ أهداف أجندة 2063 من خلال استثمار الطاقات المصرية وخبراتها في تلبية مصالح الشعوب.

مؤكدة أن قمة نيروبى تعد نتاجا للجهد المصري الإفريقي المشترك من أجل تطوير آليات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة وستزيد من جهود مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية في خلق مجالات للشراكات الفاعلة لدفع التكامل الاقتصادي، والحرص على استدامة السلام والتنمية في إفريقيا.

وقالت النائبة سولاف درويش : أن مشاركة مصر في هذه القمة الإفريقية كانت ناجحة وسيكون لها تأثيرها الايجابى والكبير فى تعزيز ودعم التكامل الاقتصادي الحقيقى بين مختلف الدول الافريقية والانطلاق بمختلف ملفات التعاون الاقتصادية في دول القارة الإفريقية، فضلا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، لا سيما ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019، مثمنة نجاح مصر في استعادة دورها بالقارة الإفريقية في عدة مجالات على مدار السنوات الأخيرة، وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي من شأنها البناء عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية بالقارة.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الرئيس السيسي حقق نجاحات كبيرة وباعتراف القادة والرؤساء الافارقة خلال السنوات الأخيرة على تقوية ودعم أواصر العلاقات مع دول القارة من خلال عدد من المحاور التي أعادت لمصر دورها الريادي في إفريقيا، ومنها على سبيل المثال إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وانتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، واستضافة مصر وكالة الفضاء الإفريقية، علاوة على دور مصر الريادي في إطار المنظمات والتجمعات الإفريقية، ومن ثم فإن العلاقة تشهد تطورا بشكل ملحوظ بشكل يومي مع دول القارة السمراء.

موضحة أن كلمة الرئيس السيسي عبرت بكل الصدق والأمانة عن استمرار الدور المصرى التاريخى والكبير فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية للاتجاه إلى التحول الصناعي علاوة على العمل على زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصادية الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر للنبياد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دول القارة السمراء استدامة السلام والتنمية التكامل الاقتصادي الرئاسة المصرية

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