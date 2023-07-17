برلماني: كلمة الرئيس السيسي بتنسيقية الاتحاد الأفريقي تاريخية

أكد النائب الدكتور سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمته أمام الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، التى انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال "سوس" في بيان صحفي له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي فى قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي تاريخية، حيث تضمنت عددا من الرسائل المهمة والعاجلة، التي تكفل مواجهة كافة الأزمات والتحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية، وتحقق تنمية مستدامة تنعكس إيجابيا على حياة المواطنين، وتنهض بالقارة السمراء نحو التقدم والرخاء.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بالقارة الأفريقية، وتدافع عن حقوقها، مؤكدا أن مصر لم تترك أي مناسبة أو محفل دولي شاركت فيه إلا وتحدثت عن مشاكل القارة الأفريقية، وما يواجها من صعوبات تعوق تحقيق تنمية مستدامة بها.

وتابع النائب الدكتور سامي سوس: "إن مصر استعادت دورها الريادي في أفريقيا بعد تولي الرئيس السيسي حكم مصر، حيث نجحت الدولة في توطيد علاقات قوية مع دول القارة، وظهر ذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي دائما إلى مختلف الدول".

واختتم النائب: "مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي في أفريقيا، وتقدم الدعم التنموي لدول القارة السمراء فى مختلف المجالات".