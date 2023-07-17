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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انسحاب روسيا.. أردوغان: صفقة الحبوب ذهبت مع التاريخ

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل جهودها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه يتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب من البحر الأسود.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نحن ضاعفنا في الآونة الأخيرة جهودنا الدبلوماسية لتمديد اتفاق الحبوب، لكن الصفقة ذهبت مع التاريخ".

وأشار "رغم التصريحات الرسمية اليوم، تركيا ستتابع مساعيها الرامية لتمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب"، لافتًا إلى أنه يعتقد أن بوتين يرغب في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.

وأكد أنه عند العودة من الجولة الخليجية سيتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث المسألة، مضيفًا: "تم حتى الآن تصدير 33 مليون طن من الحبوب عبر اتفاقية البحر الأسود".

وعلى جانب آخر، أكد أردوغان تطور العلاقات مع الدول الخليجية، لافتًا إلى أن العلاقات مع الإمارات تتطور على كل الأصعدة.

وأوضح أن الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون مع دول الخليج.

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