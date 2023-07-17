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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة طبيب مخ وأعصاب أثناء أداء صلاة الفجر بالمحلة

الطبيبة الراحل
الطبيبة الراحل

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم وفاة الدكتور خالد الاودن أشهر أطباء المخ والأعصاب أثناء تأديه صلاة الفجربأحد مساجد المحلة ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر .

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

وافادت مصادر مقربة من أسرة الطبيب الراحل  الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة وكان يكشف علي المرضي بالمجان مشيرين أن  وفاته مكافأة نهاية الخدمة واصفاً إياها بحسن الخاتمة .


كما كشفت المصادر المقربة أن الطبيب الراحل  توفى أثناء أداء ركعتي الفجر في أحد مساجد مدينة المحلة الكبرى سقط مغشيا عليه ،وحاول المصلون إسعافه ونقله إلى المستشفى لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط تكبيرات أهله وذويه ومحبيه علي حسن الخاتمة.

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

الجديربالذكر أن هناك حالات صحية متدهورة لا تستطيع الصعود إلى الطابق الثاني في العيادة المخصصة للطبيب الأمر الذي يدفعه إلى النزول في الشارع للكشف عليهم سواء  داخل سيارة إسعاف أو سيارة خاصة بالمريض .

السادس من اكتوبر الأعصاب المخ والاعصاب المستشفيات الخاصة المخصصة المحلة الكبرى صلاة الفجر داخل سيارة محافظ الغربية مدينة المحلة

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