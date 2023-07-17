حسن الخاتمة.. وفاة طبيب مخ وأعصاب أثناء أداء صلاة الفجر بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم وفاة الدكتور خالد الاودن أشهر أطباء المخ والأعصاب أثناء تأديه صلاة الفجربأحد مساجد المحلة ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر .

وافادت مصادر مقربة من أسرة الطبيب الراحل الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة وكان يكشف علي المرضي بالمجان مشيرين أن وفاته مكافأة نهاية الخدمة واصفاً إياها بحسن الخاتمة .



كما كشفت المصادر المقربة أن الطبيب الراحل توفى أثناء أداء ركعتي الفجر في أحد مساجد مدينة المحلة الكبرى سقط مغشيا عليه ،وحاول المصلون إسعافه ونقله إلى المستشفى لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط تكبيرات أهله وذويه ومحبيه علي حسن الخاتمة.

الجديربالذكر أن هناك حالات صحية متدهورة لا تستطيع الصعود إلى الطابق الثاني في العيادة المخصصة للطبيب الأمر الذي يدفعه إلى النزول في الشارع للكشف عليهم سواء داخل سيارة إسعاف أو سيارة خاصة بالمريض .