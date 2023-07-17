تعرف على أسماء مصابى حريق بأحد طوابق عقار بأسوان

نعرض عبر " صدى البلد " أسماء مصابى الحريق الذى اندلع بأحد طوابق عقار بمدينة كوم أمبو شمال أسوان .

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من محمد . م .ع 37 سنه - مقيم بمنطقة الخور ، وابتهال .أ 35 سنه بمنطقة الألبان ، ووجيه.ع 50 سنه، بمنطقة البيارة، وأشرف .ع 35 سنة، وحنان .ك.إ 50 سنه، منطقة الرمد، ورمضان .أ 45 سنة.

حريق

كما أصيب كل من محمد .م 35 سنة ، مقيمان بمدينة كوم أمبو، وسلوى .أ 30 سنة، ومحمود .أ 40 سنة، منطقة البياره، زينب .ف 30 سنة ، بمنطقة عزبة حجاجي.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق بالطابق الأرضي بعقار بمنطقة الزهور بمدينة كوم أمبو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .