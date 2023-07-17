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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابى حريق بأحد طوابق عقار بأسوان

حريق بأحد طوابق عقار
حريق بأحد طوابق عقار بأسوان

نعرض عبر " صدى البلد " أسماء مصابى الحريق الذى اندلع بأحد طوابق عقار بمدينة كوم أمبو شمال أسوان .

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من محمد . م .ع 37 سنه - مقيم بمنطقة الخور ، وابتهال .أ 35 سنه بمنطقة الألبان ، ووجيه.ع 50 سنه، بمنطقة البيارة، وأشرف .ع 35 سنة، وحنان .ك.إ 50 سنه، منطقة الرمد، ورمضان .أ 45 سنة.

 

السيطرة على حريق بأحد طوابق عقار في أسوان

محافظ أسوان يتابع إنجازات 37 مشروعا بقرية إقليت بكوم أمبو ضمن حياة كريمة

حريق

كما أصيب كل من محمد .م 35 سنة ، مقيمان بمدينة كوم أمبو، وسلوى .أ 30 سنة، ومحمود .أ 40 سنة، منطقة البياره، زينب .ف 30 سنة ، بمنطقة عزبة حجاجي.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق بالطابق الأرضي بعقار بمنطقة الزهور بمدينة كوم أمبو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

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