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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مديرة وكالة المعونة الأمريكية تصل أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

سامانثا باور
سامانثا باور

وصلت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، إلى أوكرانيا اليوم الاثنين.

استقبلت باور، السفيرة الأمريكية بريدجيت برينك في محطة سكة حديد ، كما يظهر في مقطع فيديو نشرته باور على تويتر .

قالت باور: "من الجيد أن أعود إلى أوكرانيا،حتى في الوقت الذي يقاوم فيه الشعب الأوكراني وحشية بوتين ، فإنهم يتطلعون إلى المستقبل - إنهم يبتكرون ويتحولون ويعيدون البناء".

أضافت :" سأتابع كيف تشارك الولايات المتحدة معهم لبناء المستقبل ".

ظلت الولايات المتحدة حليفًا قويًا لأوكرانيا منذ أن شن الكرملين حربه في فبراير 2022 ، حيث تبرعت بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية وفرضت عقوبات على روسيا في محاولة للضغط على اقتصادها.

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