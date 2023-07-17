مديرة وكالة المعونة الأمريكية تصل أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

وصلت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، إلى أوكرانيا اليوم الاثنين.

استقبلت باور، السفيرة الأمريكية بريدجيت برينك في محطة سكة حديد ، كما يظهر في مقطع فيديو نشرته باور على تويتر .

قالت باور: "من الجيد أن أعود إلى أوكرانيا،حتى في الوقت الذي يقاوم فيه الشعب الأوكراني وحشية بوتين ، فإنهم يتطلعون إلى المستقبل - إنهم يبتكرون ويتحولون ويعيدون البناء".

أضافت :" سأتابع كيف تشارك الولايات المتحدة معهم لبناء المستقبل ".

ظلت الولايات المتحدة حليفًا قويًا لأوكرانيا منذ أن شن الكرملين حربه في فبراير 2022 ، حيث تبرعت بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية وفرضت عقوبات على روسيا في محاولة للضغط على اقتصادها.