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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يتعاقد مع المغربي عبد اللطيف بن قسو لتدعيم صفوفه

صدى البلد

تعاقد نادي سموحة برئاسة فرج عامر مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو"  لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعي مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر في تدعيم صفوف الفريق الأول وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. 

ونجح مسئولو سموحة برئاسة المهندس فرج عامر في الحصول على خدمات مصطفي سعد ميسي لاعب الأهلي لموسم جديد على سبيل الإعارة، وتمسك مسئولو سموحة بتواجد اللاعب بعد تقديم اداء مميز مع الفريق.

 وحصل سموحة على موافقة النادي الأهلي بتجديد إعارة اللاعب لموسم جديد.

ومنح أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لاعبى الفريق 10 أيام راحة بعد الفوز على المصرىالبورسعيدى بهدف نظيف في ختام بطولة الدوري الممتاز. 

إدارة نادي سموحة احمد سامي الدوري الممتاز احتياجات 10 أيام

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