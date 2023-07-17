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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القس أندريه زكي: التحالف الوطني يقوم بخدمة الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الدولة المصرية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

 القس أندريه زكي:

  • نثمّن إقرار قانون التحالف الوطني ونتوقع مستقبلًا أفضل للعمل التنموي في مصر
  • نعتز بتجربة رائدة أبطالها من المصريين جمعت بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بدور الدولة المصرية في دعم العمل التنموي من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

وقال زكي: "نثمن إقرار قانون التحالف الوطني ونتوقع مستقبلًا أفضل للعمل التنموي في مصر من خلال مساعٍ جادة في خدمة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بجانب المساهمة في تلبية احتياجاتهم بالعمل الجاد والدؤوب والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزة".

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأضاف زكي: "نعتز ونفتخر بالدور الفعال للتحالف الوطني، والتدخل المؤثر في مساندة الدولة المصرية، وهي تجربة رائدة أبطالها من المصريين، والتي جمعت بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تقديم الدعم بجميع أشكاله والمساعدات الاجتماعية المختلفة للمصريين".

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