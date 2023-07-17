الخطيب يحسم الصفقة الرابعة| الأهلي يستعد لضم نجم عالمي في الصيف الحالي

أحرز النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المشرف العام على ملف الكرة، صفقته الرابعة في الميركاتو الصيفي، حيث تم الإعلان عن اقترابه من ضم النجم المغربي رضا سليم، الذي يلعب في صفوف فريق الجيش الملكي المغربي.

رغبة الأهلي في التعاقد رضا سليم

وكانت تقارير مغربية كشفت عن رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتم تأكيد هذا الاهتمام من مصدر داخل نادي الجيش الملكي.

وأكد مصدر مقرب من نادي الأهلي أن الفريق يتجه نحو حسم صفقة اللاعب المغربي رضا سليم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تم التوصل إلى اتفاق بنسبة 85% للتعاقد مع اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف الأهلي كانت العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار.

اهتمام أندية خليجية

وتلقى اللاعب عروضًا شفهية من الأندية المصرية الأخرى مثل الزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى اهتمام أندية خليجية مثل الوحدة الإماراتي والتعاون السعودي.

الأهلي هو الأقرب

ويوضح المصدر أن الأهلي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب، وذلك بسبب سرعة تقدم المفاوضات بين الناديين والرغبة الشديدة من قبل مسؤولي الأهلي في ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

من هو رضا سليم

ويتمتع اللاعب المغربي رضا سليم بمهارات كروية عالية، ويعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري المغربي.

ويتميز سليم بقدرته على اللعب في عدة مراكز داخل الملعب، حيث يلعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن، وأيضًا في خط الوسط، كما يستخدمه المدرب كمهاجم متقدم في بعض المباريات.

ويعتبر سليم إضافة قوية لأي فريق يتعاقد معه، نظرًا لمهاراته الفنية وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص الحاسمة، وسيكون أحد أغلى الصفقات في تاريخ مصر.

صفقات النادي الأهلي

وتواصل إدارة النادي الأهلي عملية التدعيم القوية لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقدت الأهلي حتى الآن مع ثلاث صفقات قوية.

وتضمنت هذه الصفقات التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، ومحمد مرعي زميله في الفريق، بالإضافة إلى إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي.

ويأتي رضا سليم، نجم الجيش الملكي المغربي، كرابع صفقات الأهلي التي تم حسمها حتى الآن.

وتعكس هذه الصفقات الحماسة والتفاني الذي يتمتع به الأهلي في سعيه لتعزيز فريقه وتحقيق الانتصارات في الموسم الكروي القادم.