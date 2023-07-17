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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاطر صحية بسبب انخفاض جودة الهواء في عدد من الولايات الأمريكية

حرائق الغابات بسبب
حرائق الغابات بسبب الحرارة

أدى دخان حرائق الغابات الكندية إلى وجود ضباب فوق ولايات جريت بلينز والغرب الأوسط اليوم الاثنين ، حيث أبلغت المجتمعات في ساوث داكوتا ومونتانا وإنديانا وأوهايو عن جودة هواء "غير صحية" ، وفقًا لوكالة حماية البيئة.

قالت شبكة إن بي سي الأمريكية، تعني جودة الهواء "غير الصحية" أن دخان حرائق الغابات كثيف بدرجة كافية لإحداث آثار صحية لعامة الناس.

تشتعل حرائق الغابات في كندا خلال فصل الصيف وترسل أحيانًا سحبا متقطعة من الدخان إلى شمال الولايات المتحدة .

ذكرت الأرصاد "سيبقى دخان حرائق الغابات الكندية في الخلفية مهددا للناس " .
وتابعت "يجب أن تنخفض تركيزات الدخان في أجزاء من هارتلاند يوم الثلاثاء ، لكنها قد تتسبب في رداءة نوعية الهواء على طول الساحل الشرقي".

تتميز حديقة يوسمايت الوطنية في كاليفورنيا بأسوأ جودة هواء في الولايات المتحدة ، وفقًا لقياسات وكالة حماية البيئة.

ونما حريق بيكا ، الذي أشعله البرق الشهر الماضي ، على مساحة 818 فدانًا وأطلق دخان قاتلا.

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