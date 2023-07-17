الأهلي: خاطبنا الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مباراة الحدود

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن برنامج الإعلامي أحمد موسى الأكثر مشاهدة في مصر والعالم العربي.

وأضاف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "النادي الأهلي حقق إنجازات في كل الألعاب"، لافتا: "الأهلي يساير التطوير الذي يحدث في مؤسسات الدولة المصرية".



وأشار الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي،: "الأهلي يساند كل مؤسسات الدولة المصرية.. ومتمسك بالحفاظ على دوره الوطني والتاريخي".

وأوضح الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي،: "الأهلي خاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري".

واسترسل الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي،: "الأهلي حقق نجاحات في كل المجالات الرياضية"، موضحا: "جماهير الأهلي لعبت دورا كبيرا في التتويج بالبطولات".

وأكمل: "درع الدوري سيتم تسليمه يوم الأربعاء المقبل.. ورابطة الأندية لديها برنامج للتويج يوم الأربعاء المقبل"، موضحا: "الأهلي سينظم احتفالية لكل أبطال الألعاب الرياضية".

ووجه الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الشكر لوزارة الداخلية التي كانت خير داعم للنادي الأهلي خلال هذا الموسم خاصة في البطولة الأفريقية.

