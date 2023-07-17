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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة مصر..أمريكا تكشف عن اجتماع هام لبحث انتخاب رئيس في لبنان

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن ممثلين من مصر وفرنسا وقطر والسعودية وأمريكا التقوا لبحث حاجة لبنان الملحة للإسراع بانتخاب الرئيس.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من عدم قدرة لبنان حتى الآن من الوصول لتوافق لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وقد أعلن نائب محافظ المركزي اللبناني، سالم شاهين، في بيان له اليوم، أن مصرف لبنان سيلغي تدريجيًا منصة صيرفة بعد انتهاء فترة حاكم البنك هذا الشهر.

وقال شاهين: "قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة".

وأمس الأحد، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن وفد "بلومبرج" بحث مع نواب حاكم مصرف لبنان إنشاء منصة جديدة بديلة من صيرفة، مضيفة: " في حال خرج الحاكم من المعادلة سيتم وقف صيرفة، خصوصاً وأن البنية الأساسية للمنصة البديلة، أصبحت شبه جاهزة بآليات أكثر شفافية تعكس الواقع في السوق، أي السعر الحقيقي لليرة مقابل الدولار. ولكن حتى الآن لا تزال آلية عمل المنصة الجديدة غير واضحة".

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