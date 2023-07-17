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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ فاحش.. تسريب آلاف الرسائل للجيش الأمريكي.. تفاصيل

البنتاجون
البنتاجون

تم الكشف عن إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية عن طريق الخطأ إلى مالي، حليف روسيا ، بسبب خطأ طباعي بسيط، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

جرى إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالجيش الأمريكي ، لسنوات ، إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفق صيغة إلكترونية معينة.

وبحسب ما ورد احتوت بعض رسائل البريد الإلكتروني على معلومات حساسة مثل كلمات المرور والسجلات الطبية ومسارات كبار الضباط.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها اتخذت خطوات لمعالجة القضية.

وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، التي نشرت القصة ، حدد رجل الأعمال الهولندي،يوهانس زوربير، المشكلة منذ أكثر من 10 سنوات.

منذ عام 2013 ، حصل زوربير على عقد لإدارة أعمال خاصة لمالي .
وبحسب ما ورد جمع  الرجل، عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المضللة في الأشهر الأخيرة.

لم يتم وضع علامة على أي منها على أنها سرية ، لكنها ، وفقًا للصحيفة ، تضمنت بيانات طبية وخرائط للمنشآت العسكرية الأمريكية وسجلات مالية ووثائق التخطيط للرحلات الرسمية بالإضافة إلى بعض الرسائل الدبلوماسية.

ارسل زوربير، رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين هذا الشهر لتحذيرهم.
وقال إن عقده مع حكومة مالي سينتهي قريباً ، مما يعني أن "الخطر حقيقي ويمكن استغلاله من قبل أعداء الولايات المتحدة".

 

 

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