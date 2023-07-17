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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. أردوغان يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل لها اليوم، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار جولة الرئيس التركي الخليجية والتي بدأها من المملكة ثم الإمارات وقطر.

وقبيل مغادرته تركيا قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع خلال الأعوام الماضية من 1,6 مليار إلى 22 مليار دولار.

وشدد أردوغان وفقًا لـ "تي أر تي" التركية على أهمية التعاون بين تركيا ودول الخليج، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أن يبدأ جولته إلى السعودية والإمارات وقطر، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة.

وقال أردوغان "إن الأزمات التي يعيشها العالم الإسلامي تحتم علينا التعاون والاستشارة الدائمة بين تركيا ودول الخليج، مضيفًا أن "العلاقات بين أنقرة ودول الخليج تطورت كثيرًا خلال الفترة الماضية".

وحول برنامج الزيارة ذكر أردوغان أن المملكة العربية السعودية والتي تعد إحدى أهم دول المنطقة، علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا تستند إلى أسس راسخة، موضحًا أن زيارته إلى العاصمة الرياض سيكون على جدول أعمالها الاستثمار والاقتصاد.

 

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