مجلس الشباب المصري: التبرعات المصدر الرئيسي لأعمال التحالف الوطني

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن 14 مليار جنيه تم دفعهم من موازنة مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتعزيز مستوى حياة أكثر من 35 مليون مواطن، كما تم العمل على توحيد جهود المؤسسات الشريكة أعضاء التحالف وامتلاك قاعدة بيانات موحدة تم إعدادها بعناية من آلاف المتطوعين الموزعين على كافة محافظات الجمهورية مع دراسة الحالات بشكل جيد لوصول الإعانات لمستحقيها الحقيقين.

وأضاف "ممدوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كان هناك مشكلة في الفترة الماضية بسبب تداخل قواعد البيانات مع بعضها البعض، ولكن في الوقت الحالي تم توحيد البيانات بين كافة شركاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مما أدى إلى وصول كافة الإعانات لمستحقيها، مشددا على أن كافة الإعانات والأموال التي تخرج من التحالف بعيدة تماما عن موازنة الدولة المصرية.

وتابع رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن المصدر الرئيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو التبرعات، وأصبح يتم العمل على استثمار التبرعات أيضا لاستدامة عملية الإعانات، إذ أن التبرعات يتم استغلالها في عدد من المشروعات لاستمرار عملية المساعدة للفئات الأكثر احتياجا في مصر.